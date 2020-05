Lamiera precipita per il forte vento: muore donna a Bari

Dramma a Bari nella giornata di giovedì 14 maggio: muore una donna.

A Bari una lamiera precipita a causa del forte vento. Una vera e propria tragedia in largo Crispi nel capoluogo pugliese: come riportano le cronache locali, infatti, una tettoia in lamiera si è staccata ed è precipitata al suolo, colpendo mortalmente una donna di 53 anni. Il fatto è accaduto nella mattinata di giovedì 14 maggio, a pochi passi dal ponte Adriatico. La vittima, purtroppo, è rimasta schiacciata dai pezzi della tettoia mentre aspettava l’autobus. Nonostante siano intervenuti immediatamente i soccorsi, sono risultati inutili i tentativi del 118 di rianimarla. A Bari, sul luogo dell’incidente, sono intervenuti anche polizia locale e vigili del fuoco. Il tratto compreso tra via Mario Pagano e via Brigata Bari, è stato chiusa al traffico.

Bari, lamiera uccide donna

La donna di 53 anni è rimasta vittima di un incidente mortale nel quartiere Libertà di Bari. Purtroppo, a causa del forte maltempo – nella giornata del 14 maggio fortissime le raffiche di vento in molte parti del Mezzogiorno – la donna è deceduta dopo essere stata colpita da pezzi di lamiera caduti da un edificio, probabilmente a causa del forte vento.

Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dagli operatori del 118.





Secondo le prime informazioni riportate dalle cronache locali, si tratterebbe di una struttura che ricopriva il tetto di una casa non abitata che si è staccata. La donna in quel momento si trovava in strada, nei pressi del ponte Adriatico, ed era in attesa dell’autobus.