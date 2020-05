Bruno Contrada: questo il nome che Giovanni Falcone fece a Saverio Lodato, stando al racconto di quest'ultimo, come sospetto traditore.

Il giornalista Saverio Lodato ha rivelato nel corso dell’ultima puntata di Atlantide su La7 un retroscena relativo ad un suo colloquio con Giovanni Falcone: quest’ultimo, stando al suo racconto, gli fece il nome di Bruno Contrada in relazione alle “menti che avevano guidato la mafia e a cui lui aveva fatto riferimento dopo il fallito attentato dell’Addaura“.

Saverio Lodato e la rivelazione su Bruno Contrada

Tornando indietro agli anni di sospetti e indagini precedenti alla strage di Capaci, Lodato ha spiegato che, dopo iniziali tentennamenti, il magistrato gli fece quel nome come sospetto traditore tra le forze dello Stato. La rivelazione è avvenuta durante un colloquio privato con l’espressa richiesta da parte di Falcone che non lo scrivesse da nessuna parte pena la chiusura di qualsiasi rapporto con lui.

“Di fronte ad un uomo che era consapevole di un conto alla rovescia per lui io lo incalzai su quel nome e quei nomi visto che lui parlava al plurale” ha spiegato Lodato. Lo stesso ha aggiunto che Falcone aveva ormai giudicato improbabile la decapitazione della classe dirigente da parte della mafia senza che lo stato fosse in grado di opporsi, preludendo la cosiddetta trattativa Stato-Mafia.

Quella di Bruno Contrada è una figura da tempo legata agli affari mafiosi, anche se su di lui aleggia ancora un’aurea di mistero.

Si tratta di un funzionario di Polizia ed agente segreto associato ai presunti rapporti tra servizi segreti italiani e criminalità. Nel 2007 la giustizia lo ha condannato a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Ma la Corte Europea dei diritti dell’uomo aveva condannato lo Stato italiano dal momento all’epoca dei fatti, vale a dire gli anni tra 1979 e 1988, la legge non prevedeva ancora quel reato.