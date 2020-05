Biella, il bimbo caduto dalla finestra si sveglia e saluta i genitori

ll bimbo caduto dalla finestra è salvo, appena sveglio ha sorriso alla mamma e al papà.

Si è svegliato il bimbo di soli 3 anni che sabato pomeriggio, 23 maggio, era caduto dalla finestra di un’abitazione al primo piano nel centro di Pollone, paesino in provincia di Biella. Visto il forte urto, il piccolo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita ed era stato ricoverato in condizioni gravissime e con prognosi riservata. Per fortuna però le sue condizioni sono pian piano migliorare e fin dai primi momenti in cui ha riaperto gli occhi ha iniziato a salutare i suoi genitori. Lo stato di salute del bambino è in miglioramento, ma i medici preferiscono trattenerlo per monitorarlo più da vicino. Non c’è ancora una data per il suo rientro a casa, ma ora si trova in un reparto meno intensivo in quanto non avrebbe riportato lesioni in seguito all’impatto con l’asfalto dopo la caduta.

Bimbo caduto dalla finestra si sveglia

I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’incidente: il piccolo era seduto su un seggiolone pericolosamente collocato vicino ad una finestra aperta, mentre faceva la pappa.

Alzandosi in piedi di scatto e perdendo l’equilibrio sarebbe precipitato giù dalla finestra. La famiglia del bimbo è molto conosciuta nella zona. E’ infatti seguita dall’associazione di volontariato San Vincenzo e dalla parrocchia del piccolo paese della Valle Elvo. Papà, mamma ed i due fratellini, camerunensi, vivono nel Biellese da un paio d’anni, in un alloggio messo a disposizione dalla direzione della casa di riposo del paese per le famiglie in difficoltà economiche.