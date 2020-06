Guido Bertolaso prevede un'estate tranquilla nonostante il Covid19: "Il vero problema sarà l'autunno", ha detto.

Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, parla di un’estate con il Covid19 ma la sua previsione sembra essere positiva: “Trascorrerà tranquilla, ma dal prossimo autunno temo ci saranno problemi sanitari, e non solo in Italia, con l’interferenza di altre epidemie”, dichiara.

Estate con il Covid19

Le dichiarazioni avvengono dopo un incontro in conferenza stampa con il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, durante il quale è stato presentato il piano “Sicilia si cura”, del quale Bertolaso è coordinatore. “Abbiamo il dovere, come istituzioni, di far trascorrere questi mesi estivi in tranquillità a chi vorrà fare un periodo di vacanza”, spiega, “ma le Istituzioni devono lavorare per prepararsi agli scenari negativi del prossimo inverno”.

L’avvento della fase 2 e mezzo in Sicilia, secondo l’ex capo della Protezione Civile, dovrà coniugare prudenza e rilancio, con la collaborazione dei dipartimenti Attività produttive Turismo e Salute.

Bertolaso nella task force Sicilia

“Abbiamo dato il via a un protocollo per ripartire in sicurezza. In questo lavoro abbiamo avuto l’aiuto di Bertolaso che dovrà per qualche settimana monitorarne l’applicazione”, dice Musumeci, “Ci auguriamo poi che continui a collaborare con noi anche dopo“.

Il piano coordinato da Bertolaso comprende anche un’App, a pagamento, che consente alla Regione di tracciare gli arrivi e assistere i turisti in caso di bisogno. “Lo scopo è mettere chi arriva in contatto col sistema sanitario”, spiega l’assessore alla Salute Razza, “Tramite le indicazioni date dal turista il sistema sanitario apprende con una sorta di pre triage notizie utili sulla salute e sull’area frequentata”.