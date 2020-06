Un vasto incendio all'interno del deposito Atac della Magliana, a Roma, ha distrutto ben sette autobus.

Un incendio all’interno del deposito Atac della Magliana, a Roma, ha portato alla distruzione di ben sette autobus di linea che servono per trasportare i cittadini e turisti della Capitale nelle principali arterie della Città Eterna. Nella serata di martedì 2 giugno, infatti, un vasto incendio ha distrutto alcuni autobus presenti all’interno dell’autorimessa di proprietà dell’azienda di trasporti locale.

Un grande incendio e ben sette autobus in fiamme. Le fiamme, nella serata di martedì 2 giugno, sono divampate nel deposito Atac Magliana sito in via Luigi Candoni 53.

Roma, incendio al deposito Atac Magliana

L’incendio che ha colpito la città di Roma nella serata del 2 giugno è esploso intorno alle 20.50: coinvolti sette autobus ma, fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto subito le fiamme. Presenti sul posto anche i sanitari del 118 per monitorare la situazione dal punto di vista sanitario.

Inoltre, sul posto – al deposito Atac della Magliana di Roma – sono intervenute anche le forze dell’ordine. Indaga sull’incendio il 112 che dovrà risalire alle cause che hanno portato alla distruzione di ben sette vetture. Un danno grosso per la capitale italiana. Al momento, comunque, Atac non ha diffuso alcuna nota in merito all’incendio scoppiato all’interno del deposito.





Quello di Magliana è uno dei due depositi Atac. L’altro si trova a Grottarossa. Non è chiaro, comunque, se i mezzi distrutti dalle fiamme siano veicoli in servizio fino ad oggi sulle strade di Roma oppure vecchi autobus ormai dismessi e non utilizzati.