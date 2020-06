Maltempo, l'allerta meteo si sposta dal Nord verso il Centro-sud della Penisola. La situazione per lunedì 8 giugno.

Continua l’allerta meteo in gran parte di Italia anche per la giornata di lunedì 8 giugno. Dopo una domenica di forti piogge e allagamenti nell’area Settentrionale del Paese, sono previsti temporali e piogge soprattutto sulle regioni centrali e in Campania.





Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di lunedì 8 giugno. Diramata l’allerta arancione in Lombardia e Friuli Venezia Giulia, mentre scatta l’allerta di grado gialla in undici regioni.

Allerta meteo, le Regioni coinvolte

Il Dipartimento di Protezione Civile ha annunciato, dunque, per lunedì 8 giugno l’allerta arancione sull’intero territorio di Lombardia e Friuli Venezia Giulia mentre allerta gialla in Veneto, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Campania e Molise. Nella giornata di domenica 7 giugno, invece, la Penisola è stata caratterizzata da forti perturbazioni nel nord Italia con allagamenti a Milano e l’alta marea di Venezia.





Ma il meteo della seconda settimana di giugno appare abbastanza chiaro: la situazione rimarrà invariata nei giorni successivi della settimana. L’Italia si troverà praticamente con situazioni opposte tra Nord e Sud: sulle regioni centro-settentrionali i cieli saranno spesso coperti da nubi pronte a scaricare forti piogge, temporali e locali grandinate.

Al Sud e sulle Isole maggiori sarà più soleggiato, sebbene con qualche temporale sparso.