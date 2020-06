A Napoli il bollettino del 9 giugno conferma il trend di zero morti da coronavirus per ben 5 giorni consecutivi. Salgono i guariti.

Come da consuetudine, il comune di Napoli anche martedì 9 giugno ha pubblicato il bollettino relativo agli aggiornamenti sull’epidemia da coronavirus nella città. Continua il trend positivo per la città partenopea, confermando zero positivi per il quinto giorno consecutivo.

Sono 13 i guariti, solo un ricoverato in terapia intensiva.

Coronavirus, il bollettino del 9 giugno a Napoli

Martedì 9 giugno, come ormai è consuetudine, il comune di Napoli ha reso noto il bollettino relativo alla situazione coronavirus nella città campana.

Si registrano 6 nuovi decessi, ma il comunicato specifica che sono da attribuire alle settimane precedenti.

“Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, martedì 9 giugno. ATTENZIONE: purtroppo nel bollettino odierno l’Asl Napoli 1 rileva un incremento di 6 pazienti deceduti. È d’obbligo specificare che sono avvenuti nelle settimane scorse e solo oggi comunicati”.





Trend positivo

Nel comunicato si afferma che il numero complessivo di positivi in Campania è 1003, ma si registrano zero casi per il quinto giorno consecutivo a Napoli, con ben 13 guariti in più rispetto alla giornata di luendì 8 giugno.

Con questi nuovi dati, il numero dei positivi in città scende da 108 a 89. Di quest’ultimi, 74 starebbero effettuando la quarantena in isolamento nelle rispettive abitazioni, con sintomi lievi. Scendono da 19 a 15 i casi di ricoveri ospedalieri in città, mentre si conta solo un caso grave in terapia intensiva.