Una scossa di terremoto è stata registrata nella zona intorno a Modena: la magnitudo stimata è compresa tra 2.9 e 3.4.

La terra torna a tremare in provincia di Modena: l’Istituto Nazionale di Geofosica e Vulcanologia ha localizzato una scossa di terremoto alle 14:25 di giovedì 11 giugno. Secondo un’iniziale stima la sua magnitudo sarebbe compresa tra 2.9 e 3.4 gradi.

Terremoto in provincia di Modena

Secondo la scala Richter, un sisma di intensità pari a 3.4 viene classificato come molto leggero, spesso avvertito ma che generalmente non causa danni. Gli studiosi sono al lavoro per stabilire l’esatta intensità dell’evento nonché la sua precisa localizzazione e profondità. A breve forniranno infatti latitudine e longitudine del punto in cui si è originato il movimento insieme alle città più vicine.

Sempre nella medesima giornata l’INGV ha registrati altre lievi scosse di terremoto.

In particolare una alle 00:56 nel distretto sismico Adriatico Centrale con un ipocentro in mare a 31 km di profondità a 79 km ad est di Pescara, 84 km ad est di Montesilvano, 85 km d est di Chieti e 92 km a nord di San Severo. Dato che l’evento ha avuto luogo in mare, ad una bassa intensità (2.4 gradi) e ad una profondità relativamente elevata, non è stato avvertito dalla popolazione né ha causato danni.

Alle ore 8:16 poi gli stessi sismologi hanno localizzato un altro lieve sisma di magnitudo pari a 2.0 gradi con ipocentro a 6 km di profondità alle Isole Eolie. Il punto di origine del sommovimento si trova a 92 km ad ovest di Messina e a 97 km ad est di Bagheria.