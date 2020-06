Un forte boato e tanta paura, con gente per strada. Questo l'epilogo dei tre eventi sismici che hanno caratterizzato il Cilento.

Terremoto in Cilento nella serata di giovedì 4 giugno. Solo tanta paura e gente per strada, nessun ferito né danni a strade ed edifici. La terra torna a tremare nella zona del salernitano. Ben tre gli eventi sismici che hanno caratterizzato una calda serata estiva in Regione Campania.



Sono tre, infatti, le scosse di terremoto registrate nell’area del Bussento. In tutti e tre i casi l’epicentro è stato a Caselle in Pittari. Gli eventi sismici hanno avuti tutti una magnitudo molto bassa, ma l’allerta resta alta per eventuali faglie.

Terremoto in Cilento

Il terremoto del Cilento di giovedì 4 giugno ha registrato una scossa più forte, la prima, alle 21.50, di magnitudo 2.3; a seguire quella delle 22.22, ml 1.2 e alle 22.23 la terza, ml 1.0. Il primo sisma è avvenuto a una profondità di poco oltre i 10 chilometri. L’evento sismico in Cilento è stato accompagnato da un forte boato che ha seminato tanta paura tra la popolazione.





Per questo motivo, gli abitanti dell’area del Cilento sono scesi in strada per la forte preoccupazione. Il terremoto è stato avvertito nei comuni limitrofi: Sanza, Santa Marina, Villammare e Sapri. Fortunatamente solo tanta paura e nessun danno a cose o persone.

La popolazione ha trascorso la notte con la forte preoccupazione di un nuovo evento sismico che, però, non si è registrato. Insomma, solo tanta paura e niente più per il terremoto in Cilento di giovedì 4 giugno.