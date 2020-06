In un ospedale aretino una donna nigeriana è morta durante il travaglio, in seguito ad un arresto cardiaco.

La mattina del 14 giugno una donna di 31 anni è morta durante il travaglio, in seguito ad un arresto cardiaco. Il tragico fatto è accaduto all’ospedale Gruccia di Montevarchi, nell’aretino. Grazie al taglio cesareo, la neonata è stata salvata. In corso un’indagine interna all’Asl per capire le dinamiche del decesso.

Alle prime luci del mattino di domenica 14 giugno è morta una donna nigeriana durante il travaglio, a causa di un arresto cardiaco. Il fatto è accaduto all’ospedale Gruccia di Montevarchi (Arezzo), dove ora l‘Asl Toscana Sud Est ha avviato un’indagine interna “per accertare le circostanze e le cause del drammatico evento“.

Grazie al taglio cesareo però i medici sono riusciti a salvare la neonata.

Come riporta una nota dell’azienda sanitaria :”I medici hanno tentato per due ore di rianimare la donna ma senza esito. L’ospedale ha quindi provveduto ad informare i parenti e l’Asl ha attivato l’indagine interna”.





La dinamica del decesso

La donna aveva già avvertito la struttura di voler effettuare un parto naturale, e verso le 3.30 del mattino era stata ricoverata in ospedale, in preda alle doglie. Ricoverata in reparto “è iniziato il travaglio ma la donna è andata, in poco tempo, in arresto cardiaco”, spiega l’Azienda sanitaria in una nota.

“Erano le 6.30. Con i medici del reparto, è intervenuto anche l’anestesista che ha praticato le manovre di rianimazione.

Con il cesareo d’urgenza, la bambina è nata pochi minuti dopo l’arresto cardiaco della madre. Le condizioni generali della piccola sono apparse buone. Per precauzione e in ragione del contesto della nascita, è stata comunque trasferita alla terapia intensiva neonatale delle Scotte“.