Regione Lombardia ha previsto, tra le altre misure, un'esenzione per visite ed esami effettuati da coloro che hanno contratto il coronavirus.

I cittadini della Lombardia che hanno contratto il coronavirus potranno effettuare gratuitamente visite ed esami con prescrizione medica: ad annunciarlo è stato l’assessore al Welfare Giulio Gallera spiegando che si tratta di una esenzione per il momento regionale che si auspica il governo possa estendere a livello nazionale.

Esenzione per visite ed esami in Lombardia

Si tratta di una delle misure contenute nel pacchetto sanità approvato dalla Giunta regionale. Le esenzioni per le attività di controllo post infezione, ha spiegato, avranno il codice regionale di esenzione D97. Saranno contemplate in particolare le visite infettivologiche, pneumologiche, cardiologiche, neurologiche, fisiatriche ed ematologiche con gli esami diagnostici ad esse collegate. Sono poi inclusi anche i colloqui psicologici/clinici particolarmente importanti per molte persone colpite dal coronavirus.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha anche previsto che i tamponi eseguiti a seguito di positività anche a test sierologico privato saranno interamente rimborsabili, sia che dia esito positivo che negativo. Per quanto riguarda quelli seguiti ad attività di screening regionali erano già a carico del fondo sanitario regionale. “Si tratta di misure di sostegno importanti in considerazione della gravità della pandemia e delle sue delicate conseguenze“, ha aggiunto Gallera.

Tra le altre misure contenute nel pacchetto c’è lo stanziamento di 15 milioni di euro a favore delle Agenzie per la tutela della salute che potranno così assumere fino a 892 persone destinate al tracciamento dei soggetti positivi. Vale a dire alla definizione dei loro contatti e all’effettuazione tempestiva dei tamponi.