Cade dal balcone: morta mamma di 29 anni ad Asti

Cade dal balcone di casa e muore: dramma ad Asti, la vittima è una mamma di 29 anni.

Una ragazza di 29 anni, mamma di 4 figli, è morta a Monale, in provincia di Asti, cadendo dal balcone di casa mentre era intente a sistemare le zanzariere. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dalle forze dell’ordine, la donna, di origine libica, avrebbe perso l’equilibrio nel tentativo di mettere delle zanzariere alle finestre precipitando poi dal secondo piano della palazzina.

Un volo di circa 10 metri che purtroppo non le ha lasciato scampo in quanto la 29enne sarebbe morta sul colpo a causa del forte impatto con il suolo. Gli operatori del 118 – giunti poco dopo sul luogo dell’incidente – hanno provato a rianimarla, ma non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco secondo i quali la dinamica sarebbe molto chiara, ovvero si tratterebbe di una tragedia.

Al momento dell’incidente in casa con la donna c’erano i suoi quattro figli di 8, 6, 4 e 2 anni. La 29enne era da tempo separata con il proprio compagno al quale ora andrà l’affidamento dei minori.



Un episodio simile si è verificato pochi giorni fa in Sardegna: Stefania Piras, 43 anni di Is Arenas (Narbolia, in provincia di Oristano), è morta precipitando dal balcone di casa scuotendo la tovaglia al termine della cena. All’improvviso il parapetto in legno a cui era appoggiata ha ceduto, facendola cadere al suolo dopo un volo di circa tre metri che non le ha lasciato scampo.