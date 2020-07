Inutili i soccorsi per il bimbo di 5 anni morto a Pero mentre mangiava una brioche.

Quant’è beffardo a volte il destino. Una tranquilla giornata estiva iniziata con una normale colazione in casa. Improvvisamente i colpi di tosse. E quel campanello d’allarme che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Tragedia a Pero, provincia di Milano, dove martedì 30 giugno è morto un bimbo di 5 anni.

La vittima è rimasta soffocata da un pezzo di brioche. Inutili i tentativi di soccorrerlo. I genitori, presenti in casa al momento dell’incidente, hanno chiamato subito aiuto. Ma non c’è stato nulla da fare.

Pero, bimbo di 5 anni morto soffocato

Un boccone andato di traverso ha stroncato la vita del bimbo di 5 anni.

La tragedia si è consumata a Pero, in via XX Settembre. Mentre mangiava la sua brioche, il bimbo ha iniziato a tossire improvvisamente diventando cianotico: i genitori hanno provato le manovre del caso, ma senza successo. Il piccolo è deceduto in casa, prima dell’arrivo del 118.



La famiglia, di origine egiziana, è molto conosciuta in Paese: il padre, infatti, ha una pizzeria nel cuore di Pero. La morte del piccolo ha scosso la comunità dell’hinterland milanese. Sul caso hanno avviato le indagini i militari di zona come da prassi. Ma non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di una tragica fatalità. Una colazione in famiglia trasformatasi in immane tragedia.