Una caldaia è esplosa in un hotel di Roma: si contano tre feriti. La deflagrazione è avvenuta durante i lavori di manutenzione. In corso le indagini.

Paura a Roma dopo che una caldaia è esplosa in un hotel a piazza Bologna, fra le zone più popolose della Capitale: si contano tre feriti per le ustioni, ricoverati presso l’ospedale San Giovanni di Roma. In zona, i cittadini sono stati colpiti dalla forte deflagrazione.

Sul posto, sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco per accertare la cause dell’incidente.

Caldaia esplosa a Roma: tre feriti

L’esplosione della caldaia nell’hotel Mercure di via Reggio Calabria, a Roma, è avvenuto alle 13:30 del 3 luglio. L’incidente è seguito a un intervento i manutenzione fatto dagli operai dell’albergo. Due di questi feriti sono padre e figlio: attualmente sono ricoverati presso l’ospedale San Giovanni nella Capitale.

Stando alle prime informazioni, i tre uomini coinvolti non sarebbero in gravi condizioni. I Vigili del fuoco, prontamente intervenuti, stanno indagando sulle esatte dinamiche dell’evento. Sono in corso anche controlli per verificare la stabilità della struttura. Presenti sul posto anche i Carabinieri e i militari: si tratterà di capire se la caldaia era difettosa o se è esplosa per altre cause.

Preoccupa la stabilità dell’hotel. Stando ai primi rilievi, la deflagrazione avrebbe danneggiato solo i locali delle caldaie. In attesa dei risultati delle indagini, tutta la zona intorno all’albergo è stata isolata per favorire l’intervento dei vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso. I vigili urbani hanno quindi chiuso la strada e deviato il traffico locale: impresa non da poco in uno dei quartieri più affollati e popolosi della città di Roma.