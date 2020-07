Finta email dell’Agenzia delle Entrate per rubare i dati bancari

Finta email dell'Agenzia delle Entrate, la truffa online prende piede e viene denunciata dalla Polizia di Stato.

Online c’è una nuova truffa a cui è necessario prestare attenzione e che, come spesso accade, circola servendosi della posta elettronica e del non autorizzato utilizzo di loghi di enti statali. Nello specifico da qualche mese gira una finta email dell’Agenzia delle Entrate in cui viene simulata una comunicazione da parte dell’istituto fiscale della pubblica che spinge a scaricare l’allegato.

Secondo quanto dichiarato dalla Polizia di Stato, cliccando sul link per il download si attiverebbe un trojan in grado di rubare le credenziali bancarie e i dati sensibili delle vittime.



Finta email dell’Agenzia delle Entrate

“Fate attenzione alle false email che simulano una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non aprite l’allegato. È un trojan che ruba le credenziali bancarie e i dati sensibili delle vittime”, così la Polizia di Stato sul proprio profilo Facebook.

L’invito da parte delle forze dell’ordine è quello di segnalare eventuali messaggi ricevuti sospetti e, per rendere tutto più veloce, è stato attivato un sistema di denuncia online per i reati telematici. Con pochi click sarà possibile informare gli organi competenti che prontamente provvederanno a controllare l’accaduto. “La Polizia di Stato – si appende dal sito commissariatodips.it – per venire incontro alle vostre esigenze e consentirvi il disbrigo di determinate pratiche in maniera più agevole e veloce, ha realizzato il servizio di “Denuncia via web di reati telematici”, un progetto che realizza un nuovo rapporto di collaborazione, perché sarete voi ad iniziare il lavoro”.