Donna partorisce in chiesa al battesimo della figlia: il feto muore

Una donna ha partorito nel bagno della chiesa durante il battesimo della figlia. Il feto è morto.

Una donna partorisce in chiesa durante il battesimo della prima figlia. Sono stati momenti molto drammatici quelli che ha dovuto vivere questa donna, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ad Agropoli. Era il battesimo della primogenita, un momento di grande gioia ed emozione per tutta la famiglia.

Un momento che purtroppo si è trasformato in pochi istanti in una tragedia. La donna era in dolce attesa del suo secondo figlio, quando ha accusato un malore e ha comunicato di avere forti dolori all’addome. Il terribile parto prematuro si è consumato nel bagno della chiesa.

Donna partorisce in chiesa

La donna, dopo aver accusato dei dolori molto forti all’addome, è stata accompagnata in bagno dal marito.

In pochi minuti è accaduta la tragedia. La donna, improvvisamente, ha partorito, facendo nascere il suo bambino mentre era seduta sul water. Il feto era ancora dentro la placenta e con il sacco vitellino attaccato, senza la possibilità di respirare. Si trattava di un maschietto e la gravidanza era arrivata al settimo mese. Il piccolo è morto soffocato.

Appena si è reso conto di quello che stava succedendo, il marito ha subito fatto scattare l’allarme. Le persone che erano presenti in chiesa per il battesimo hanno chiamato immediatamente i soccorsi. La messa era finita da pochi minuti e la donna quando si è sentita male era insieme al parroco per firmare tutti i documenti. Purtroppo quando è arrivata in bagno ha partorito improvvisamente, ma quando sono arrivati i sanitari del 118 non c’era più nulla da fare.