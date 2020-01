A 17 anni partorisce nel bagno della scuola, l'istituto Corso Bucci a Campobasso. Il neonato è venuto al mondo prematuro. Madre e figlio stanno bene

Una ragazza di 17 anni, a Campobasso, partorisce nel bagno del bagno della scuola senza che i familiari (fidanzatino compreso) fossero a conoscenza della gravidanza. La giovane era in dolce attesa da 6 mesi. Il bimbo è nato prematuro: è ricoverato all’ospedale Cardarelli, dove i medici lo monitorano continuamente.

17enne partorisce nel bagno della scuola

Apparentemente la mattinata all’istituto superiore Corso Bucci, a Campobasso, procedeva tranquilla. Per molti studenti sarebbe stata una giornata come molte altre, tra lezioni, compiti e interrogazioni. Non la solita routine, invece, per una studentessa di 17 anni. La giovane, infatti, ha avvertito un malore durante la lezione. Ha chiesto al docente di assentarsi momentaneamente dall’aula: corsa in bagno, nell’arco di pochi minuti è venuto al mondo il suo bambino.





Erano le 10.30 di sabato 18 gennaio 2020 quando il piccolo è venuto alla luce.

Una compagna di classe, in preda al panico, ha avvertito gli insegnanti, i quali si sono prontamente messi in contatto con il pronto soccorso. Il piccolo, nato prematuro a soli 6 mesi, sta bene. Le sue condizioni sono stabili, ma resta sotto osservazione all’ospedale Cardarelli, dove i medici controllano continuamente il suo stato di salute. Nessun problema neppure per la madre: la giovane è sotto shock, ma sta bene. Tuttavia, a rendere più sconvolgente la vicenda, è il fatto che nessuno sapesse della gravidanza. Infatti, i familiari delle 17enne e il suo fidanzatino pare non fossero a conoscenza della dolce attesa. Neppure gli insegnanti avrebbero mai pensato di assistere a un parto nel bagno della scuola.