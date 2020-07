A seguito di un incidente stradale a Foggia, una bambina di 9 anni ha perso la vita. Causa del frontale la pioggia copiosa scesa nella zona.

Nel pomeriggio di venerdì 17 luglio una bambina di 9 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Carapelle, provincia di Foggia. La causa del sinistro risiede nello scontro frontale tra due auto che viaggiavano nel senso opposto di marcia.

Feriti i membri della famiglia della minorenne e altre due persone a bordo dellla seconda auto.

Incidente a Foggia: morta bambina

Tragedia a Foggia, dove nel pomeriggio di venrdì 17 luglio è morta in un incidente stradale una bambina di 9 anni. Il sinistro è avvenuto a Carapelle, lungo la provinciale 110 che collega Ordona a Orta Nova.

A scontrarsi sono state una Fiat Brava e una Punto che viaggiavano nel senso opposto di marcia.

Sulla Punto sono rimasti feriti anche gli altri 4 membri della famiglia della piccola. Feriti ma non in modo grave le due persone di Stornara a bordo della Fiat Brava.

La dinamica

I sanitari del 118 hanno trasportato le vittime dell’incidente in ospedale, per vari accertamenti clinici. I vigili del Fuoco in collaborazione con i carabinieri hanno eseguito i primi rilevamenti. Secondo le prime ricostruzioni, la possibile causa dell’incidente potrebbe esser stata la pioggia copiosa caduta proprio nella giornata di venerdì in quella zona.





