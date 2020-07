Denunciato pedofilo a Ischia, stava filmando con una telecamera alcuni bambini mentre giocavano in strada. Possedeva altro materiale.

Ischia, denunciato pedofilo per detenzione di materiale pornografico. L’uomo, di 40 anni, si trovava in vacanza a Lacco Ameno sull’isola, quando è stato notato da alcuni cittadini mentre riprendeva dei bimbi mentre giocavano, imbracciando una telecamera e puntando l’obiettivo verso di loro.





Ischia, denunciato pedofilo

Il pedofilo è un pregiudicato di Torre del Greco, Napoli, questo è quanto riportato dalle forze dell’ordine, accorse sul posto grazie alla segnalazione dei testimoni. Nel suo pc c’era del materiale pedopornografico e le riprese fatte ai bambini in strada si soffermavano troppo sulle loro parti intime, non si trattava chiaramente di un caso.

I carabinieri si sono avvicinati all’uomo, che ha provato a giustificarsi affermando di non fare nulla di male, finché gli agenti non hanno preso visione dei filmati. Per confermare i sospetti, hanno poi proceduto con la perquisizione della camera d’albergo dove alloggiava il 40enne per trovarci un computer portatile.

Il pc pieno di materiale illegale

All’interno di questo, diverso materiale pedopornografico. Il pc è ora sotto sequestro, così come le due telecamere utilizzate per riprendere i minorenni intenti a giocare per strada.

L’uomo è stato denunciato per detenzione di immagini pedopornografiche, proseguono le indagini e gli accertamenti per avere un quadro completo della situazione.

Di recente a Bordeaux, in Francia, è stato arrestato uno tra i 10 pedofili più ricercati al mondo. L’uomo si occupava di vendere sul dark web video e foto porno con minori come protagonisti, inoltre gestiva diversi siti web illegali. Ora non potrà più nuocere a nessuno di loro.