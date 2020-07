Arrestato in Francia un pedofilo tra i 10 più ricercati al mondo. L'uomo vendeva materiale pedopornografico sul dark web.

Arrestato pedofilo in Francia, vicino a Bordeaux. Non si tratta di una persona qualsiasi, bensì di uno tra i 10 più ricercati al mondo. L’uomo si occupava di vendere sul dark web materiale pedopornografico, consentendo così di alimentare questo terrificante mercato e i suoi acquirenti.

Francia, arrestato pedofilo

“Consentiva a migliaia di internauti nel mondo di avere accesso a foto e video di carattere pedopornografico”, ha dichiarato in una nota Frédérique Porterie, procuratore della Repubblica di Bordeaux. Il 40enne è stato fermato lo scorso 7 luglio 2020 dagli agenti dell’Ufficio Centrale per la Repressione delle Violenze sulle Persone (Ocrvp), in collaborazione con Europol.

Questo dipartimento si occupa infatti della lotta contro la pedopornografia, tentando d’intercettarne le reti internazionali sul dark web.





Predatori nella rete “oscura”

L’uomo infatti gestiva siti internet nella “parte oscura” della rete, ovvero quella che riesce spesso a sfuggire ai controlli e che contiene materiale illegale di diverso tipo: armi, droga, immagini pedopornografiche, violenza di ogni sorta.

Sembra inoltre che rivestisse un ruolo attivo nella produzione di fotografie e video con protagonisti minori e bambini, come se non bastasse.

Recente anche l’arresto del pedofilo Christian Bruckner, colpevole del rapimento e dell’omicidio della piccola Madeleine McCann nel 2007. La piccola si trovava in Portogallo assieme alla famiglia quando l’uomo l’ha portata via, le indagini sono proseguite sino all’identificazione del colpevole, sospettato anche per la scomparsa di un’altra minorenne.

Nel passato del criminale, anche alcuni casi di stupro e diverse donne vittime di violenza, molte delle quali sotto i 18 anni.