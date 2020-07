Il camion si è ribaltato, facendo cadere in autostrada 70mila esemplari di pulcini. Immediato il recupero da parte di volontari.

Nella giornata di lunedì 27 luglio un camion si è ribaltato sull’autostrada A14, facendo riversare su entrambe le carreggiate migliaia di pulcini. Pronto l’intervento del 118 per estrarre un passeggero del veicolo. Il conducente è rimasto illeso nell’impatto. I volontari delle associazioni animalistiche hanno provveduto al recupero di gran parte dei pulcini sopravvissuti all’impatto e a trasportarli in appositi centri veterinari per accertamenti.

Camion ribaltato: 70mila pulcini in autostrada

Verso le 12 di lunedì 27 luglio sull’autostrada A14, direzione stazione di servizio di Beviano, un camion si è ribaltato in strada, facendo cadere su entrambe le carreggiate migliaia di pulcini (circa 70mila).

L’autista di Rimini ma originario dell’Albania è uscito illeso dal mezzo pesante. Il secondo passeggero era rimasto incstarato nelal cabina e ha dovuto aspettare i soccorsi dei Vigili del Fuoco e 118 per l’estrazione dal veicolo.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti, ma non è in pericolo di vita.





Sul posto sono intervenuti i volontari di varie associazioni per la tutela degli animali che hanno contribuito a recuperare gran parte dei pulcini riversati sulla carreggiata.

I veterinari dell’Ausl di Forlì e Cesena hanno provveduto a prestare i primi soccorsi.

Nel frattempo la polizia ha messo dei posti di blocco sul tratto di strada, creando chilometri di coda su entrambe le carreggiate. Verso le 16, il traffico è tornato alla normalità sul tratto di strada interessato.