È di 6 morti, 289 nuovi casi di coronavirus e 275 guarigioni il bilancio giornaliero in Italia diffuso dal Ministero della Salute, dati aggiornati a mercoledì 29 luglio. Nella giornata precedente erano stati registrati 11 decessi e 181 contagi in più.

Solo in Umbria e Basilicata non si registra nessun nuovo caso rispetto alla giornata precedente.

Coronavirus in Italia: il bilancio di oggi

Sono in diminuzione, rispetto al giorno precedente, le vittime della pandemia, che dalle 11 del 28 luglio sono passate alle 6 di oggi.

Crescono, però, i contagi, che superano ampiamente i 200. Buone notizie dalla Lombardia: 46 nuovi casi e nessun decesso.

In Italia si contano complessivamente 35.129 morti per coronavirus, 246.776 casi positivi e 199.031 dimessi guariti. Si registrano 731 positivi ricoverati con sintomi, 38 in terapia intensiva e 11.847 in isolamento domiciliare, per un totale di 12.616 attualmente positivi. Un aumento dei contagi che avvalora la tesi sostenuta dal premier Giuseppe Conte durante la doppia informativa, in Camera e Senato, sulla proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre.

I deputati, nel primo pomeriggio del 29 luglio, hanno approvato la richiesta del presidente del Consiglio con con 286 voti a favore e 221 contrari. Il via libera definitivo è previsto in serata, durante il Consiglio dei ministri.





I dati regione per regione

I casi totali registrati ad oggi nelle regioni italiane sono: