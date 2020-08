Coppia ha un rapporto intimo fuori dalla discoteca di Gallipoli, si cercano i responsabili.

Continuano i problemi per Gallipoli, presa d’assalto durante questo periodo estivo da turisti in alcuni casi poco rispettosi nei confronti della città che li ospitata e dei suoi cittadini. Dopo le polemiche legate al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale in diversi locali notturni della zona, sta facendo molto discutere quanto avvenuto fuori dalla discoteca Riobo.

Secondo quanto riportato Leccesette, una coppia avrebbe avuto un rapporto intimo figlio di una passione incontrollabile proprio sotto l’insegna del locale. I due sarebbe stati fotografati da alcuni passanti e le istantanee, iniziando a circolare, avrebbero riacceso il dibattito sul mancato rispetto del decoro pubblico nella Città Bella.

Rapporto intimo fuori la discoteca di Gallipoli

Non si tratta, tra l’altro, di un caso isolato per Gallipoli.

Già lo scorso anno una coppia era stata ripresa all’alba sulla spiaggia della Purità mentre era intenta a consumare un rapporto intimo. Anche in quel caso le immagini fecero in breve tempo il giro del Salento finendo ben presto sui giornali di tutta Italia.

La bravata potrebbe ora costare molto cara ai due amanti, dei quali al momento non si conoscono le generalità. Le forze dell’ordine, presa coscienza dell’accaduto, hanno avviato le indagini e, sfruttando le telecamere di sorveglianza e le diversi fotografie dei due, sperano di poter presto arrivare ai responsabili. L’accusa è naturalmente quella di atti osceni in luogo pubblico.