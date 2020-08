Dopo alcuni giorni di instabilità, il meteo previsto per il weekend dell'8 e 9 agosto segnala il ritorno dell'anticiclone, con temperature in aumento.

Alla vigilia delle attesissime ferie estive, instabilità e maltempo sono stati i veri protagonisti lungo la nostra Penisola: il meteo previsto per il weekend dell’8 e 9 agosto, quando molti italiani decideranno di mettersi in viaggio per godersi le proprie vacanze, segnala un miglioramento climatico per il ritorno dell’anticiclone.

Se al Sud sabato non si escludono rovesci e temporali, domenica è atteso sole e caldo in aumento in tutta Italia.

Meteo weekend 8 e 9 agosto

Il mese di agosto si è aperto con maltempo diffuso da Nord a Sud: il rialzo termico e il sole degli ultimi giorni confermano il quadro atmosferico in miglioramento nelle regioni settentrionali, dove l’alta pressione è tornata protagonista. Situazione analoga al Centro, con possibili picchi fino a 35 gradi.

Sabato 8 agosto gli ultimi residui del vortice ciclonico potrebbero portare pioggia sulle coste messinesi, nella bassa Campania e in Calabria. L’indomani, domenica 9 agosto, il sole tornerà a splendere in tutte le regioni del Sud. In Calabria, tuttavia, non si esclude qualche rovescio locale.

Sabato si prevedono sole e temperature oltre i 30 gradi durante il pomeriggio sia nelle regioni del Nord sia in quelle centrali.

Non si escludono improvvisi acquazzoni sui settori alpini lombardi e in Trentino Alto Adige. La temperatura massima prevista a Milano si attesta intorno 32 gradi. Picchi di 33 gradi, invece, nel capoluogo piemontese. Le punte più alte a Firenze e a Roma, dove si raggiungeranno i 36 gradi. 32 gradi previsti a Napoli, 30 a Palermo.



Domenica 9 agosto l’alta pressione si espanderà su tutta l’Italia. Resterà qualche residuo annuvolamento su bassa Campania, Basilicata e Alpi centrali, con possibili brevi rovesci nel pomeriggio. Anche i venti si attenueranno e i mari saranno sostanzialmente calmi o poco mossi. Le temperature massime toccheranno i 34-35 gradi al Nord, come a Milano e a Torino. 35-37 gradi previsti tra Toscana e Lazio. Lieve rialzo termico a Napoli, dove si prevedono picchi di 34 gradi.

Stabile il clima a Palermo, con la massima di 30 gradi. 31 a Bari.