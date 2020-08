Mentre ancora si cerca il figlio di 4 anni emergono molti punti oscuri nella vicenda della scomparsa di Viviana Parisi, trovata morta l'8 agosto.

Rimane ancora parzialmente avvolta dal mistero la tragica scomparsa della 43enne Viviana Parisi, trovata morta nella serata dell’8 agosto dopo che dal lunedì precedente non si avevano più notizie di lei e del figlio di 4 anni Gioele, quest’ultimo ancora disperso nei boschi del messinese.

Sono infatti ancora poco chiare sia le motivazioni che hanno spinto la donna ad allontanarsi dalla sua automobile che la reale causa del decesso. Al momento le due principali ipotesi sono infatti quella del suicidio e dell’incidente fatale.





Viviana Parisi, i dubbi sulla scomparsa

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni degli inquirenti la donna sarebbe stata ritrovata quando era ormai morta da diversi giorni, probabilmente dal giorno stesso della scomparsa avvenuta lo scorso 3 agosto. Il cadavere della 43enne era infatti praticamente irriconoscibile a causa della presenza di animali selvatici nella zona e l’identificazione della donna è potuta avvenire soltanto grazie al riscontro della fede nuziale, di alcuni gioielli e delle scarpe che stava indossando in quel momento.

Gli inquirenti hanno inoltre sequestrato un traliccio dell’alta tensione presente nei pressi del luogo dov’è stato ritrovato il cadavere, al fine di capire se la donna possa aver utilizzato la struttura per lanciarsi nel vuoto.

Resta inoltre poco chiaro il motivo che ha spinto Viviana Parisi ad allontanarsi dalla sua automobile nonostante quest’ultima fosse perfettamente in grado di proseguire la marcia. Il mezzo è stato infatti abbandonato lungo l’autostrada Messina-Palermo dopo un lieve incidente stradale con dentro la borsa e i documenti della donna.

Proprio lungo l’arteria stradale è emerso uno dei punti più oscuri di tutta la vicenda: venti minuti trascorsi tra l’uscita dal casello di Sant’Agata di Militello e il successivo rientro in autostrada in cui non è ancora stato appurato cosa abbia fatto la 43enne.

Si cerca ancora il piccolo Gioele

Ancora nessuna traccia invece del figlio di 4 anni Gioele, con cui era uscita il 3 agosto dicendo al marito che voleva recarsi in un centro commerciale di Milazzo.

Con l’aiuto dei cani molecolari gli investigatori continuano a cercare il bambino nella speranza che possa essere ancora vivo o che sia stato affidato a qualcuno dalla madre prima che questa si addentrasse nelle campagne dove ha trovato la morte. Secondo le informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, sembra che Viviana Parisi stesse soffrendo un periodo di forte disagio psicologico a causa del lockdown.