Da metà agosto ripartiranno le crociere MSC: quali sono le regole da rispettare a bordo previste dal protocollo anti coronavirus.

Dopo il via libera del governo, le compagnie di crociere si preparano alla ripartenza a seguito di una lunga sospensione imposta dall’emergenza coronavirus: tra le regole che dovranno rispettare i passeggeri vi sono il distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina.

Coronavirus: le regole delle crociere

La prima a partire sarà Msc Crociere che ha scelto di riprendere le operazioni nel Mediterraneo a partire dal 16 agosto (Msc Grandiosa) e dal 29 agosto (Msc Magnifica). Tutti gli altri viaggi nel Mediterraneo e nei Caraibi saranno invece sospesi fino al 31 ottobre mentre quelli in Asia fino al 26 ottobre. Per le crociere Costa si dovrà attendere il 6 settembre.

Msc Grandiosa offrirà viaggi di 7 notti nel Mediterraneo occidentale che salperanno da Genova verso Civitavecchia per visitare Roma, Napoli, Palermo e La Valletta.

Msc Magnifica prevede invece crociere nel Mediterraneo orientale, della stessa durata, con tappa a Bari, Trieste, Corfù, Katakolon e Pireo. Per garantire la massima sicurezza anche per chi effettua le escursioni in Grecia e a Malta, tutti gli ospiti che scenderanno a terra in questi due paesi potranno effettuare gratuitamente il tampone prima del rientro in Italia.

Tra le limitazioni imposte vi è l’accoglienza a bordo di passeggeri esclusivamente dell’area Schengen per Msc e di soli italiani per Costa, che non scalerà in porti internazionali.

Entrambe le compagnie prevedono un protocollo di sicurezza con norme che vanno dal distanziamento sociale, alla presenza di un minor numero di ospiti a bordo (possibili riduzioni anche del 70%), all’obbligo di indossare le mascherine. Ci saranno poi nuove modalità di accesso e di fruizione del buffet e un potenziamento del servizio sanitario a bordo.