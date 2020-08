Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni colpito da un proiettile sparato per errore dal nonno. Il piccolo era già stato dichiarato in morte cerebrale.

Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni colpito alla testa da un proiettile sparato per errore dal nonno. Nella giornata del 13 agosto piccolo era già stato dichiarato in stato di morte cerebrale dai medici del Policlinico Umberto I di Roma, dov’era stato trasportato dopo la tragedia avvenuta in casa dell’anziano 76enne attualmente denunciato per lesioni colpose gravi.

L’uomo stava infatti pulendo la sua pistola in presenza del nipote quando un colpo è inavvertitamente partito colpendo il piccolo alla testa.





Morto il bambino colpito da proiettile del nonno

Durante la giornata di giovedì 13 i medici dell’ospedale romano avevano tentato di sottoporre il bimbo a un delicato intervento chirurgico, ma i danni erano ormai troppo estesi e nella notte sono stati costretti a dichiarare la morte cerebrale.

La tragedia è avvenuta nella mattinata di giovedì in un appartamento d via Sillaro, nel quartiere romano di Conca d’Oro, dove il piccolo si era recato assieme al padre per far visita al nonno 76enne. Secondo le ricostruzioni finora effettuate dalle forze dell’ordine sembrerebbe che l’anziano stesse pulendo la propria arma da fuoco, regolarmente detenuta, quando un proiettile è inavvertitamente partito prendendo in pieno il nipote li presente.

Udito lo sparo il padre si è immediatamente precipitato nella stanza, dove ha trovato il figlio a terra ma ancora cosciente, è ha allertato i soccorritori del 118 che sono hanno trasportato il piccolo in codice rosso. Nonostante l’intervento dei medici però non c’è stato niente da fare.