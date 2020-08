Un lavoratore è morto schiacciato nel morto di Gioia Tauro.

Vicenda tragica al Porto di Gioia Tauro. Nella giornata di oggi, 19 agosto 2020, un lavoratore ha perso la vita nell’area adibita alla manutenzione dei mezzi del porto calabrese. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto incastrato da un autobus usato per il trasporto dei lavoratori.

Lavorava per una ditta esterna. Ancora non sono del tutto chiare le dinamiche dell’incidente che gli ha costato la vita. Probabilmente, a causa di qualche errore umano, il mezzo ha finito per schiacciarlo. Le autorità di Gioia Tauro hanno aperto un’inchiesta giudiziaria per capire come sono andate veramente le cose e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il comunicato dell’azienda del lavoratore morto

A seguito del mortale incidente nel Porto di Gioia Tauro, l’Uiltrasporti ha deciso di rilasciare un comunicato ufficiale, in cui ha anche annunciato uno sciopero. “Alla luce dell’evento occorso presso la Medcenter Container Terminal, dove siamo a registrare una tragedia che investe una famiglia intera — a cui va tutto il nostro cordoglio e il nostro concreto sostegno — e un luogo di lavoro dove un accadimenti negativo come questo non si sarebbe mai dovuto verificare.

Il Porto è una grande famiglia composta da colori e divise diverse, ma che con la stessa e grande dignità sono stati e sono i promotori di una sana economia. Come O.S. ci facciamo promotori di qualsiasi azione volta ad impedire che questi incidenti si possano ripetere, pertanto con la presente si proclama lo sciopero per tutte le aziende dell’area Porto di Gioia Tauro con la seguente modalità : 2 ore ogni fine turno per la giornata del 20 agosto”.

Un segnale, insomma, di vicinanza alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita.