Una bambina di due anni, è stata ricoverata all’ospedale di Crotone. Sottoposta al tampone è risultata positiva. La piccola è asintomatica.

Era stata ricoverata all’ospedale di Crotone, in Calabria per cause diverse dal Coronavirus. Invece, una volta sottoposta al tampone, la bimba è risultata positiva al covid. Fortunatamente la bimba, di soli due anni, è asintomatica. Nel frattempo è stata messa in isolamento nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Le sue condizioni non sono gravi, e la bambina potrebbe essere dimessa a breve.

Bimba positiva al Covid: tamponi ai familiari

La bambina, residente nel comune di San Mauro Marchesato in provincia di Crotone, era stata ricoverata all’ospedale di San Giovanni di Dio, per motivi diversi da quelli del Coronavirus. Invece quando le è stato fatto il tampone, è risultata positiva, pur essendo per fortuna asintomatica. Non è quindi in pericolo di vita.

I familiari e i contatti più stretti della bambina sono stati ad ogni modo rintracciati e sono stati sottoposti ai tamponi. A breve si attenderà il risultato.

Nel Lazio bambino di 3 anni positivo

Qualche giorno fa, un bambino di 3 anni di nazionalità francese, in visita in Italia, è risultato positivo, contagiando altri sette bambini nel giro di una settimana. Oltre al bambino, è risultata positiva anche la mamma, una donna francese di 38 anni.

A Perugia invece, una mamma con il suo bambino di 15 giorni, sono risultati positivi al Coronavirus, e ricoverati nel reparto delle malattie infettive dell’ospedale di Santa Maria della Misericordia. Sono ancora in fase di valutazione, le cause del contagio.