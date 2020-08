Neonato e mamma sono stati ricoverati in ospedale a Perugia, poiché positivi al Covid.

A Perugia un neonato di appena 15 giorni e la sua mamma sono risultati positivi al Covid e, dunque, sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive.



Neonato e mamma positivi al Covid

La notizia è stata comunicata dalla Asl Umbria2. Il piccolo e la mamma sono stati subito trasferiti all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Ancora da accertare le modalità del contagio. Sono state adottate tutte le misure precauzionali nei confronti di chi è stato più a contatto con loro. La donna e il suo bambino sono di origini straniere. Il bollettino regionale parla di 6 nuovi casi in Umbria determinando uno sbalzo della curva degli attualmente positivi da 23 a 29.

Un piccolo cluster si registra a Passignano sul Trasimeno, dove i positivi passano da 1 a 4. In questo comune un’ordinanza del sindaco ha sospeso, in via cautelativa, tutti gli eventi pubblici fino al 16 di agosto.





La situazione in Umbria comune per comune

Per quanto concerne i nuovi casi di positività al Coronavirus in Umbria, se ne registrano 2 a Terni, 3 a Passignano e 1 a Spoleto. Gli attualmente positivi invece sono 6 a Terni, 5 a Perugia, 4 a Passignano (probabilmente individuati nella rete dei contatti del soggetto risultato precedentemente positivo), 2 a Marsciano, Corciano, Trevi, Castel Ritaldi, 1 a Città di Castello, Orvieto, Ficulle e Spoleto, più 2 di fuori regione.

Quanto ai ricoverati, sono in tutto 7: 4 a Terni e 3 a Perugia. Nessuno però è in terapia intensiva. Non si avevano 29 attualmente positivi dal 13 giugno. Sebbene si tratti di numeri piccoli e considerando che, nell’ultima settimana c’era stato soltanto un positivo, si tratta pur sempre di uno sbalzo della curva.