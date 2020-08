Chianni, provincia di Pisa: ritrovata morta Simona Bimbi, l'educatrice scomparsa nei giorni precedenti. La donna era uscita di casa in auto.

Simona Bimbi è morta. L’educatrice di 46 anni di Forcoli, provincia di Pisa, risultava scomparsa da diversi giorni e suo marito aveva lanciato un appello sui social network, oltre che contattato la trasmissione televisiva Chi l’Ha Visto per cercare di rintracciarla.





Morta Simona Bimbi, era scomparsa

Simona è stata ritrovata senza vita, a bordo dell’auto con la quale era uscita di casa per andare a trovare una sua amica. In fondo ad un dirupo a Chianni, nel pisano, ha trovato la sua morte.

La macchina era seminascosta tra rovi e alberi, a scovarla alcuni volontari impegnati da giorni nelle ricerche.

Tre giorni fa la prefettura ha coordinato le indagini per cercare di trovare la donna, separata dal marito da un anno circa e madre di due figlie. Per aiutare hanno collaborato Carabinieri, Protezione Civile e personale della Misericordia di Forcoli, divulgando anche il modello e numero di targa della sua auto.

Potrebbe essere incidente o suicidio

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che all’altezza di una curva a gomito Simona abbia proseguito dritto, impattando contro un cartello stradale e precipitando così per 40 metri nella scarpata. Non è ancora definito se si tratti di incidente o gesto volontario. Secondo quanto affermato dall’ex marito Maurizio Cheli, la donna aveva da poco aperto una cooperativa per gestire servizi educativi all’infanzia, assieme ad altre colleghe, ed era preoccupata per le conseguenze del lockdown sul lavoro.

“È un momento molto difficile da superare. Ora serviranno ulteriori accertamenti per capire cosa è successo a Simona” ha detto Francesca Zuccoli, l’avvocato della famiglia di Simona Bimbi, “Una volta appresa la terribile notizia questa mattina, la preoccupazione più grande del fratello era quella di comunicarla agli anziani genitori e alle nipoti che hanno sperato fino all’ultimo che la mamma venisse ritrovata in vita”.