Grande incendio a Budoni, in Sardegna, che ha messo in fuga migliaia di turisti.

Notte di paura in Sardegna per un grande incendio a Budoni, tra la Costa Smeralda e il golfo di Orosei. Migliaia di turisti sono fuggiti quando le fiamme hanno raggiunto alcuni villaggi turistici. L’incendio è scoppiato intorno alle 22.30 nella parte alta del borgo di Tanaunella ed ha interessato tutto il versante della statale 125.

I turisti ospiti di alcuni villaggi di Matt’ e Peru e Sa Raiga sono stati fatti evacuare nella notta e ospitati nell’anfiteatro comunale. Le squadre del Corpo Forestale, dell’agenzia Foresta, della polizia locale e i volontari della Protezione Civile hanno tentato di domare le fiamme mentre i Vigili del Fuoco di Nuoro e Siniscolo hanno evacuato i villaggi turistici e le abitazioni.

Incendio a Budoni in Sardegna

Le forze dell’ordine hanno chiuso la statale 125 e dirottato il traffico sulla statale 131 Dcn. Sul luogo erano presenti anche i sindaci di Budoni e Posada, Giuseppe Porcheddu e Roberto Tola, che sono stati vicini alla loro popolazione. Le abitazioni dei villaggi turistici che sono state evacuate sono 250, in via precauzionale. I turisti sono stati accolti nell’anfiteatro comunale, dove erano presenti consiglieri comunali, assessori, volontari che hanno portato acqua, mascherine, disinfettanti.

L’area dell’incendio era davvero molto vasta e il vento non ha agevolato le operazioni dei Vigili del Fuoco. All’alba sono entrati in azione anche gli elicotteri del Corpo Forestale.





Dopo sei lunghe ore di lotta tra i soccorritori e le fiamme, l’incendio è stato finalmente domato.

I danni sono significativi. Un centinaio di ettari sono completamente bruciati, tutti sughereti e macchia mediterranea. “Non si può non pensare ad un atto criminale e doloso anche se poi saranno le perizie tecniche dei vigili del fuoco a stabilirlo. I soccorritori sono stati encomiabili e li ringrazio uno per uno. Per fortuna le fiamme non hanno toccato la pineta, sarebbe stato un altro dramma. Non ci sono comunque danni alle persone e abitazioni” ha spiegato Giuseppe Porcheddu, sindaco di Budoni.