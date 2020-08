"Chiudete le finestre", l'allarme dei sindaci marchigiani per un grave incendio divampato in un allevamento di galline della Eurovo, nelle Marche.

Furioso incendio in un allevamento di galline della Eurovo, nelle Marche. I sindaci di Ortezzano e Monte Vidon Combatte raccomandano a tutti i cittadini di tenere chiuse le finestre, per sicurezza. Le fiamme divampate presso due capannoni hanno scatenato una gigantesca nube di fumo.





Incendio in allevamento di galline Eurovo

La nuvola nera è talmente ampia da essere visibile in tutta la Valdaso, da chilometri di distanza. Quello che sembrerebbe essere un incidente è avvenuto poco prima dell’ora di pranzo, presso l’ex azienda agricola Monaldi.

Ora l’allevamento è proprietà del gruppo Eurovo, che si occupa di allevare pollame e produrre uova. Nei capannoni, infatti, erano custodite circa 150 galline ovaiole. A lanciare l’allarme, diversi residenti della media Valdaso che hanno chiamato il 115 alla centrale operativa di Fermo, per via della spaventosa colonna di fumo nero che saliva dalla zona.

Non sono note le cause dell’incendio

Sul posto sono immediatamente accorse le squadre dei Vigili del Fuoco del Fermano e dell’Ascolano, per sedare le fiamme.

Hanno inoltre collaborato nelle operazioni di spegnimento dell’incendio anche il sindaco di Monte Vidon Combatte, Gaetano Massucci, e i carabinieri locali. Non sono note le cause del grave incendio, attualmente, si sa solo che uno dei due stabilimenti era in fase di allestimento gabbie per galline mentre l’altro era già pieno. In situazioni come questa è sempre buona norma chiudere subito le finestre di casa, nel dubbio che possano esserci agenti nocivi nell’aria trasportati dal vento, anche se probabilmente non sarà questo il caso.