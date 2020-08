Incendio a Magliana: colonna di fumo nero fa andare in tilt il traffico

Un incendio divampato nei pressi del viadotto della Magliana ha mandato in tilt il traffico a causa dell'elevata colonna di fumo.

Sotto il viadotto della Magliana, precisamente all’altezza dello svincolo di via Isac Newton, si è verificato un nuovo incendio poco prima delle 17 di venerdì 7 agosto 2020. La colonna di fumo nero innalzatasi ha reso impossibile la viabilità e causato il blocco del traffico in entrambe le direzioni.

Incendio a Magliana

A bruciare sono state delle sterpaglie che costeggiano la carreggiata: le fiamme hanno anche distrutto alcune auto e da esse si è alzata una nube nera di notevoli dimensioni ben visibile dall’intero quadrante Eur – Magliana. Tantissime le segnalazioni al 112 da parte di residenti e automobilisti che si trovavano in zona.

I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti sul posto con diverse squadre, a lungo al lavoro per domare il rogo.

A loro supporto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con alcune pattuglie dei gruppi Eur e Marconi. Data la riduzione della visibilità causata dal fumo, hanno optato per chiudere il viadotto in entrambe le direzioni, con la conseguente formazione di code e incolonnamenti.

Si tratta soltanto di uno dei diversi roghi che hanno riguardato la zona sud della Capitale nei primi giorni di agosto. Nello stesso giorno le fiamme partite da alcune sterpaglie hanno per esempio minacciato una pompa di benzina all’altezza del chilometro 27 di via Pontina, distruggendo una struttura dell’area di sosta.

Sabato 1 il fuoco era invece divampato in un terreno in via del Cappellaccio, all’incrocio con lo stesso viadotto della Magliana.