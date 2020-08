Il Ministero della Salute ha diffuso il bilancio del 26 agosto 2020: nelle ultime 24 ore si registrano 13 vittime e 1367 nuovi casi di coronavirus.

Tornano ad aumentare i casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore (bilancio aggiornato al 26 agosto 2020) sono stati segnalati 1367 nuovi positivi, 14 morti e 314 guariti. Nella giornata precedente erano stati registrati 878 contagi e 4 vittime.

Crescono anche i numeri dei pazienti ricoverati, compresi quelli in terapia intensiva. In Lombardia, nelle stesse ore, si segnalano 269 nuovi casi e nessun decesso.



Coronavirus, il bilancio regione per regione

Lombardia: +269

Piemonte: +75

Emilia Romagna: +120

Veneto: +147

Toscana: +161

Liguria: +41

Lazio: +162

Marche: +9

Campania: +135

Puglia: +51

P.A. Trento: +7

Sicilia: +33

Abruzzo: +26

Friuli Venezia Giulia: +33

P.A. Bolzano: +5

Sardegna: +53

Umbria: +20

Calabria: +8

Valle d’Aosta: nessun nuovo caso

Molise: +9

Basilicata: +3

Oms: “La pandemia sta rallentando”

Un bilancio in contrasto con quanto affermato solo poche ore prima dall’Oms, che ha segnalato un rallentamento della pandemia a livello globale. Fanno eccezione il Sud-Est asiatico e il Mediterraneo orientale, dove il virus SARS-CoV-2 continua a fare paura.

Resta alto il livello di allerta anche in Europa, dove i casi sono tornati ad aumentare dopo la riapertura dei confini e l’inizio della stagione turistica estiva.





Cauto ottimismo era stato espresso anche da Ranieri Guerra. Il direttore aggiunto dell’Oms e membro del Cts, pur invitando alla prudenza, ritiene “improbabile” un nuovo lockdown, che provocherebbe più danni che benefici.

La priorità ora è la riapertura delle scuole, il prossimo 14 settembre, per scongiurare lacune “incolmabili” per gli studenti, in particolare i più piccoli. Proprio la didattica in presenza è uno dei temi caldi sul tavolo del governo. Restano nodi da sciogliere, in particolare, per quanto riguarda l’uso delle mascherine in classe e il rispetto del distanziamento sociale sui mezzi di trasporto.