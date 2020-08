Il Ministero della Salute ha diffuso i dati relativi alla giornata del 25 agosto 2020: si registrano 878 nuovi casi di coronavirus e 4 vittime.

È di 878 nuovi casi di coronavirus, 4 vittime e 353 guariti il bilancio del 25 agosto 2020 diffuso dal Ministero della Salute. Nella giornata precedente, dopo due giorni a oltre mille contagi, sono stati registrati 953 nuovi positivi e 4 morti a livello nazionale.

Coronavirus, il bilancio del 25 agosto 2020

Resta alta la preoccupazione per l’andamento dei contagi, in forte aumento rispetto ai mesi precedenti dopo l’inizio di “un’estate in libertà, con party sulle spiagge, discoteche aperte e assembramenti senza regole”, ha sentenziato Agostino Miozzo, capo del Cts. Il risultato, secondo l’esperto, è che ora l’epidemia è “fuori controllo” e serve prendere provvedimenti e limitare la diffusione del virus, soprattutto in vista della riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre.

L’incremento dei casi regione per regione

Lombardia: +119

Piemonte: +57

Emilia Romagna: +65

Veneto: +119

Toscana: +34

Liguria: +12

Lazio: +143

Marche: +11

Campania: +138

Puglia: +49

P.A. Trento: +3

Sicilia: +24

Abruzzo: +10

Friuli Venezia Giulia: +9

P.A. Bolzano: +9

Sardegna: +34

Umbria: +29

Calabria: +8

Valle d’Aosta: +2

Molise: nessun nuovo caso

Basilicata: +3

Gli ultimi aggiornamenti dall’Italia

Il coronavirus non risparmia neppure i vip – anzi, l’aumento dei focolai nei luoghi della movida sembra esporli a un rischio elevato. Proprio nella giornata del 25 agosto Flavio Briatore è stato ricoverato al San Raffaele. Secondo L’Espresso, l’imprenditore – che nei giorni precedenti si era scagliato contro i virologi e contro chi è a favore della chiusura delle discoteche – sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni.

In un comunicato diffuso dallo staff di Briatore, tuttavia, si parla di “condizioni stabili” con sintomi lievi quali “febbre e spossatezza”.