Aumentano i casi di coronavirus al Billionaire, tra i contagiati anche Flavio Briatore. L'imprenditore è stato ricoverato a Milano.

Flavio Briatore è stato ricoverato in “condizioni serie” al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus. La notizia è stata diffusa da L’Espresso. Continuano a salire, nel frattempo, i contagi registrati al Billionaire. Nei giorni precedenti al suo ricovero, l’imprenditore aveva duramente attaccato il sindaco di Arzachena per la sua decisione di chiudere il locale in anticipo rispetto al termine della stagione, per rispettare i divieti imposti dal governo e scongiurare (inutilmente) la nascita di un nuovo focolaio.

Coronavirus, ricoverato Flavio Briatore

Nessuna conferma, al momento, da parte dei portavoce dell’imprenditore, ma secondo quanto riportato dal settimanale sembrerebbe che Briatore sia stato ricoverato al nosocomio milanese già nella giornata di lunedì 24 agosto. La notizia, però, è trapelata solo il giorno successivo. Briatore non sarebbe in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono state definite “serie“.

L’aumento dei casi di coronavirus in questa estate post-emergenza sembra aver interessato, in modo particolare, proprio il mondo della movida e dei vip che – insieme a tanti giovani – lo frequentano. In pochi giorni sono risultati positivi al Covid, tra gli altri, Aida Yespica, Andrea Melchiorre e due tentatrici di Temptation Island.

Paura anche nel mondo del calcio. Oltre a diversi giocatori, tra i positivi al coronavirus si conta anche l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, già alle prese con la propria battaglia contro la leucemia.

Proprio Mihajlovic ha partecipato, lo scorso 15 agosto, a una festa presso l’hotel Cala di Volpe di Porto Cervo in compagnia, fra gli altri, di Flavio Briatore.