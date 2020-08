Le autorità sanitarie della Lombardia hanno diffuso il bilancio di venerdì 28 agosto 2020: si contano 3 vittime e 316 nuovi casi di coronavirus.

Sono 316 i nuovi casi di coronavirus e 3 le vittime registrate nelle ultime 24 ore nella regione Lombardia, dati aggiornati al 28 agosto 2020.

Nella giornata precedente, erano stati 286 i nuovi positivi e zero i decessi in regione nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Dei 316 nuovi positivi, 42 sono debolmente positivi e 4 sono stati diagnosticati a seguito di test sierologici. Sono 19.721 i tamponi effettuati (“una cifra record” secondo l’assessore al Welfare Giulio Gallera) e oltre 76mila, in totale, i guariti/dimessi in regione (+84 rispetto al giorno precedente).

Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva (+3) e una lieve diminuzione (-1) di quelli in altro reparto.

Incremento di casi per provincia

Milano: +133

Lodi: +9

Bergamo: +18

Mantova: +17

Brescia: +44

Monza e Brianza: +23

Como: +13

Pavia: +6

Cremona: +8

Sondrio: +2

Lecco: +11

Varese: +17

Milano, nuovi contagi in Rsa

Nel capoluogo, nel frattempo, torna l’incubo dei contagi nelle Rsa. Nella casa di riposo di via Quarenghi, nella periferia nord-ovest di Milano, è stato registrato un nuovo focolaio: 21 gli ospiti positivi, a cui si aggiunge un operatore sanitario.

Al momento, circa la metà degli anziani contagiati si trova in ospedale, mentre gli altri sono in isolamento. In quarantena anche il membro del personale risultato positivo al tampone rino-faringeo. Uno solo degli anziani sarebbe sintomatico.





Il bilancio nazionale

Resta alto ma sostanzialmente stabile il numero di nuovi positivi in Italia. Per il secondo giorno consecutivo, il bilancio nazionale diffuso dal Ministero della Salute registra oltre 1.400 nuovi casi, a fronte, però, di un incremento di circa 3mila tamponi (per un totale di 97mila in 24 ore). Boom di contagi in Campania e nessuna regione a zero contagi.