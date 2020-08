Rispetto ai dati della scorsa settimana, in Sicilia la situazione è peggiorata e sta registrando un aumento di contagi e di ricoveri.

Coronavirus, in Sicilia contagi e ricoveri in aumento

In Sicilia i contagi e i ricoveri per Coronavirus continuano ad aumentare anche se fortunatamente non si sta assistendo ancora ad una vera e propria impennata. Con i 303 contagi e i 70 ricoveri la settimana dal 22 agosto al 29 agosto è la seconda peggiore da aprile.

Un dato quindi non esattamente positivo se si pensa che mancano poche settimane all’inizio delle scuole.

Anche per le terapie intensive c’è stato un piccolo aumento con un +2 rispetto alla settimana dal 15 al 22 agosto. A questo proposito il dott. Bruno Cacopardo primario di malattie infettive all’ospedale di Catania, ha dichiarato in un’intervista al Giornale di Sicilia, che per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva vi sono dei pazienti “semi-intensivistici” vale a dire persone che hanno bisogno di un supporto di ventilazione non invasiva.

Ha poi puntualizzato che la percentuale di ricoveri di persone in terapia intensiva per Coronavirus è uguale a quella di altre realtà italiane.