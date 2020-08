Un ragazzo positivo a Catania a seguito di un festa multitudinaria, altri due a Scicli. In Sicilia giovani preoccupati per indice Rt alto.

Ieri 6 agosto un diciottenne catanese è risultato positivo al Covid dopo aver partecipato ad una festa con centinaia di giovani, il giorno prima era toccato a due ragazzi di Scicli, nel Ragusano. Dopo gli aumenti dei contagi constati nella ultima settimana di luglio, la Sicilia balza in testa alla classifica degli indici Rt in Italia, che fa capire la probabilità che un infetto possa trasmettere il Covid: pur con un valore in lieve discesa (da 1,88 a 1,62) , la Sicilia è la regione italiana con il l’indice Rt più alto, su una media di 1,01.

Il Ministero della Salute ha classificato 30 nuovi casi in Sicilia , dei quali 13 sono migranti in quarantena, ragion per cui le Asp sicule non abbassano la guardia, mentre, come riporta Repubblica di oggi 7 agosto, sembra che siano diverse le chiamate giunte in questi giorni al centralino e provenienti per la maggior parte da una fascia d’età ben specifica: i giovani siciliani.

Focolaio Sicillia: Catania

A parte l‘indice Rt in Sicilia, dei 30 casi scovati ieri sull’isola, ben 16 appartengono alla provincia di Catania, portando il bilancio complessivo a 107 contagiati ai piedi dell’Etna che rappresenta uno dei focolai più significativi in Italia. I sanitari dell’Asp tengono sott’occhio soprattutto la comunità evangelica, perché è lì che il virus si è diffuso più velocemente negli ultimi giorni. Tra i nuovi contagi a Catania, 9 sono legati ai contagiati già noti, un’ altro è una donna che ha contratto il virus a seguito del tampone prima del ricovero mentre i restanti 6 sono giunti al pronto soccorso denunciando sintomatologia da Coronavirus.

Alcuni dei nuovi casi di Covid a Catania appartengono a persone che si sono mosse in Italia o all’estero, ma quello che preoccupa di più è il 18enne che mercoledì scorso ha partecipato ad una festa a Catania alla presenza di “centinaia e centinaia di coetanei” fa sapere Repubblica. Intanto 15 di questi ragazzi sono stati contattati dall’Asp e sottoposti a tampone.

Focolaio Sicilia: Scicli

Preoccupazione anche nel Ragusano.

Nella frazione marinara di Scicli, Sampieri, due ragazzi risultati positivi al Coronavirus hanno fatto scattare i controlli su decine di giovani del posto, a seguito dei quali un’altra ragazza è risultata affetta da Covid. La diffusione del Coronavirus in zona ha fatto sì che gli amministratori locali adottassero il pugno duro nelle ultime ore, con controlli intensificati nei pub, bar e attività commerciali di Scicli da parte del sindaco Enzo Giannone, mentre nella vicina Modica il primo cittadino Ignazio Abbate ha dovuto cancellare il concerto di un rapper a cui sarebbero accorsi molti ragazzi.