Un giovane è deceduto a soli 18 anni durante una serata con amici mentre si trova in vacanza a Pesaro. Si è accasciato a terra ed è morto poco dopo, durante la folle corsa in ospedale. Nonostante il tentativo di salvarlo da parte degli operatori sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri stanno già seguendo le tracce di questa vicenda per capire come il giovane sia potuto morire così giovane. Le forze dell’ordine a questo proposito non hanno escluso alcuna ipotesi compresa quella di una possibile assunzione di sostanze stupefacenti.



Pesaro, deceduto ragazzo 18enne

Una giovane vita spezzata ad appena 18 anni quella di un ragazzo di Casalecchio sul Reno morto mentre si trovava in vacanza a Gradara in provincia di Pesaro. Il giovane stava facendo serata con degli amici quando inaspettatamente si è accasciato a terra. Pur avendo prontamente chiamato i soccorsi e aver tentato una corsa contro il tempo in ospedale per il 18enne non c’è stato niente da fare.

Secondo alcune fonti, il ragazzo sarebbe deceduto proprio durante l’appartamento dove alloggiava.

I Carabinieri nel frattempo stanno seguendo diverse piste cercando di far luce su come possa essere andata la vicenda. Dalle ultime ore di vita del giovane fino a soffermarsi ad alcuni dettagli importanti come ad esempio cosa ha mangiato, o ancora chi ha incontrato. Nulla sarà lasciato al caso compreso una possibile assunzioni di sostanze stupefacenti.

Sulla salma sarà presto eseguito l’esame autoptico il cui incarico presto potrebbe essere attribuito ad un esperto.