Un viaggio terminato in tragedia: scontro tra auto e moto. Morto ragazzo di 18 anni.

Incidente mortale a Olbia. A perdere la vita è stato il giovane Lorenzo Buffa, morto a soli 18 anni. La tragedia è avvenuta la notte del 26 agosto. Si è verificato un impatto tra la moto guidata da Lorenzo e un’auto con a bordo quattro ragazzi.

Il sinistro è accaduto lungo la strada litoranea che dal capoluogo porta a Pittulongu.

Olbia, Lorenzo Buffa morto in un incidente

L’incidente si è verificato alle 4,30. Lorenzo Buffa, residente a Golfo Aranci, non si sarebbe accorto inizialmente dell’auto che andava nella sua stessa direzione. Alla fine, pur avendo frenato, il 18enne non è riuscito a evitare lo schianto mortale. Il ragazzo si è scontrato con la parte posteriore del veicolo, infrangendo il lunotto e rimanendovi incastrato.

Lorenzo è morto sul colpo. Sul posto è giunta la polizia di Olbia, che è al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’accaduto, al momento poco chiare.





Incastrato nel veicolo

Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al 18enne Lorenzo Buffa. Il ragazzo è rimasto incastrato nell’auto e per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

I sanitari del 118 hanno tentato disperatamente di salvarlo, ma era già troppo tardi. La notizia della dipartita improvvisa di Lorenzo ha lasciato sconvolto anche il mondo dello sport locale, in quanto il ragazzo era un’atleta dell’Olbia Rugby. Lutto a Olbia e a Golfo Aranci, in particolare nella frazione di Rudalza, località in cui la vittima era cresciuta. Un’intera famiglia piange la morte del proprio ragazzo, che da poco aveva raggiunto la maggiore età.