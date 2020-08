Una parrucchiera di Bellizzi (Salerno) è risultata positiva al Covid: al momento è asintomatica e in isolamento domiciliare.

Sono 70 le persone messe in isolamento dopo che una parrucchiera di Bellizzi, in provincia di Salerno, è risultata positiva al Covid. La notizia è stata diffusa dal sindaco Mimmo Volpe, che in un post su Facebook ha parlato di “una nostra concittadina” che al momento “non avverte sintomi gravi ed è in quarantena domiciliare”.

Parrucchiera positiva al Covid a Bellizzi

Il sindaco ha ricordato a tutti coloro che sono entrati in contatto con un positivo al coronavirus l’obbligo di “mettersi autonomamente in quarantena fiduciaria per 14 giorni” e rivolgersi automamente al proprio medico curante per fare richiesta di tampone.

Secondo quanto riportato dai media locali, la parrucchiera sarebbe risultata positiva nella giornata del 30 agosto, dopo essere venuta a contatto con la prima contagiata nella comunità di Bellizzi.





“A oggi abbiamo 7 positivi a Bellizzi di cui 3 sono residenti nei comuni limitrofi.

Circa 70 cittadini in quarantena fiduciaria” ha precisato il sindaco. “Faccio i miei auguri di una pronta guarigione a tutti e un abbraccio agli amici in quarantena fiduciaria. Quarantena che durerà 14 giorni di cui otto sono già trascorsi e per altri è già finita”.

All’inizio di agosto, un caso simile era stato registrato anche in Toscana, precisamente a Borgo San Lorenzo.