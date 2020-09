Dopo essere tornato dall'Albania, un sacerdote fiorentino positivo al coronavirus è stato ricoverato in terapia intensiva: sarebbe grave.

Un sacerdote fiorentino di 54 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Prato dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il suo stato di salute ha visto un peggioramento dopo il ritorno da un viaggio in Albania.

Sacerdote fiorentino positivo al coronavirus

Proprio durante la sua trasferta il religioso aveva iniziato a manifestare i primi sintomi, motivo per cui aveva effettuato un tampone che aveva però dato esito negativo. Così si è imbarcato su un traghetto per tornare in Italia a, una volta arrivato a Bari, ha iniziato a non sentirsi bene e ha richiesto l’intervento dell’ambulanza.

Si è così fatto accompagnare fino a Firenze, la città in cui risiede, dove nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto è stato ricoverato all’ospedale di Santa Maria Nuova.

Qui i medici lo hanno sottoposto alle prime terapia con ventilazione non invasiva salvo poi optare per il trasferimento alla terapia intensiva del Santo Stefano di Prato.





La Asl ha confermato la notizia, aggiungendo di aver avviato l’indagine epidemiologica per rintracciare le persone entrate in contatto con lui.

Hanno poi segnal npato il caso anche alle autorità sanitarie nazionali per avvisare al più presto tutti i soggetti che si trovavano a bordo della nave su cui ha viaggiato dall’Albania a Bari. Intanto in Toscana sono aumentati i pazienti ricoverati con coronavirus: nella sola giornata di lunedì 31 agosto le strutture hanno registrato un aumento di 7 unità in degenza ordinaria e di 3 in terapia intensiva.