La giornalista Claudia Mercurio ammette attraverso Facebook la sua positività al Covid al terzo tampone. E chiede delicatezza.

La giornalista Claudia Mercurio, corrispondente tv per Canale 21, è risultata positiva al test Covid sciogliendo così le paure attorno all’esplosione di un possibile focolaio Coronavirus nel ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro, da dove la professionista sta seguendo gli allenamenti della formazione partenopea ed effettuando diverse interviste a giocatori e staff.

La cosa più anomala riguardo la positività di Claudia Mercurio è senza dubbio il fatto che la constatazione del virus è avvenuta dopo ben 2 tamponi negativi, e dopo che si erano sprecati i commenti negativi sia nei confronti della stessa conduttrice sportiva, di ritorno dalle vacanze in Sardegna – la regione italiana dove i contagi continuano a salire– ma anche nei confronti dei responsabili di redazione rei di aver inviato mandato a seguire la squadra del Napoli una corrispondente che pochi giorni prima era ritornata dall’isola sarda.





Covid, giornalista Claudia Mercurio positiva

Per il calcio Napoli era già scattata la pre allerta contagio dopo che il calciatore Andrea Petagna era risultato positivo al lCovid il 20 agosto scorso. In un lungo post la Mercurio spiega la sua personale storia di positività al Covid dopo due test risultati negativi.

“Al ritorno dalla Sardegna, anche se non era ancora obbligatorio, ho fatto un test veloce risultato negativo, poi a distanza di pochi giorni ho fatto un testo sierologico ed è risultato anch’esso negativo. Sintomi nessuno … sierologico negativo … e nonostante ciò ho cercato di svolgere la mia attività a contatto con le persone in “sicurezza” sono stata quanto più attenta possibile ed ho effettuato il tampone pur essendo asintomatica”.

La conduttrice de “Il bello del calcio show” non ci sta a questa sorta di Inquisizione del positivo, e vuole trasmettere un messaggio contro la criminalizzazione del malato Covid. Continua ancora la giornalista Claudia Mercurio: “Mi dispiace che questa vicenda sia stata strumentalizzata da qualche collega ed ho appreso con dispiacere che molti hanno avuto poca sensibilità nel definirmi “la conduttrice senza scrupoli”. Continua ancora la Mercurio: “Spero che la mia dichiarazione sia servita a mettere fine alla caccia alle streghe ! Cerchiamo di usare un pizzico di sensibilità in più verso chi s’imbatte in questa strana misteriosa ed a volte terribile avventura”.