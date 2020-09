Sconfisse la spagnola e la febbre gialla, anziana di 108 anni guarisce anche dal Coronavirus. Si chiama Amelia Zito e vive a Genova.

Amelia Zito ha vinto contro il Coronavirus, l’anziana guarisce alla veneranda età di 108 dopo aver sconfitto anche l’influenza spagnola e la febbre gialla, in passato. Sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale, la signora vive in una residenza per anziani di Genova.

Anziana guarisce dal Coronavirus

Ex ginecologa, si trova al Vapolcevera da quando ha compiuto 100 anni. Dopo aver effettuato diversi tamponi, che confermavano tutti una lieve infezione da Coronavirus, finalmente Amelia ce l’ha fatta, ancora una volta. Gli ospiti e gli operatori della Rsa nella quale risiede le hanno organizzato una bella festicciola, per celebrare il nuovo traguardo.

La sua salute d’acciaio e la sua tempra sono davvero spiazzanti: Amelia Zito è nata nel 1912, vivendo ben due guerre e due difficili epidemie.





Amelia, mamma di 5 figli

Laureata in medicina, ostetricia e ginecologia, ha fatto nascere oltre 4mila bambini durante la sua carriera professionale.

Non solo, l’anziana signora ha persino avuto 5 figli ai quali è sopravvissuta, ama il ballo e finché ha potuto ha vissuto nella sua casa di Chianciano. Qui, spesso incontrava le sue più grandi amiche, niente di meno che Orietta Berti e Gigliola Cinquetti.

“Abbiamo assecondato ogni suo volere come quel compleanno dei 103, quando aveva chiesto di salire in moto e fare un giro per Pontedecimo o quello dei 105, quando per regalo aveva voluto fare un giro di trattore”, ha raccontato il gestore della residenza, Ubaldo Borchi, a Il Giornale, “Fino ad arrivare ai 106 quando alla residenza è andato il sindaco Marco Bucci a farle gli auguri e imboccarla per mangiare la torta”.