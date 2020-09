Una donna di 30 anni è stata denunciata per aver leso le norme di isolamento obbligatorio per il coronavirus.

Una donna di 30 anni, residente a Savona, ha violato la quarantena per il coronavirus uscendo di casa. È stata infine denunciata. Ad avvertire la polizia sono stati i vicini di casa della giovane. Gli agenti, dopo i controlli, hanno trovato la 30enne effettivamente fuori dalla sua abitazione.

Savona, viola la quarentana: denunciata

È stata l’Asl 2 a imporre alla donna l’isolamento domiciliare, che lei ha completamente ignorato uscendo di casa. Proprio per questo motivo i poliziotti della squadra volante hanno denunciato una giovane di 30 anni abitante a Savona. La donna dovrà rispondere dell’accusa di aver leso le norme volte a contrastare la duffusione del coronavirus. Sembra che il controllo da parte degli agenti non sia stato fortuito, ma sarebbe avvenuto dopo la segnalazione da parte di un vicino di casa che ha visto la 30enne uscire di casa, nonostante fosse stata messa in quarantena.

I poliziotti hanno dunque deciso di accertare il rispetto delle disposizioni dell’Asl da parte della 30enne. Alla fine, hanno effettivamente trovato la giovane fuori dalla sua residenza.





I controlli della polizia

Gli agenti della squadra volante si sono appostati dinanzi alla casa dove abita la donna, bloccandola nel momento in cui è tornata.

Hanno poi effettuato gli opportuni accertamenti, controllando i soggetti in qurantena segnalati dall’Asl. Dall’elenco è emerso anche il nome della donna. Di conseguenza c’è stata la denuncia in procura. Da segnalare un analogo (e recente) episodio avvenuto a Caravaggio (Bergamo). In tal caso un uomo di 40 anni ha violato la quarantena fuggendo nel suo paese d’origine, il Marocco, prendendo una nave. L’episodio sarebbe accaduto lo scorso 25 luglio.

Il soggetto è stato denunciato per la violazione delle norme anti contagio e segnalato al consolato.