Per Fabrizio Pregliasco il rientro a scuola, coinvolgendo la metà della popolazione italiana, causerà un aumento dei casi di coronavirus.

Intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Agorà su Rai Tre, il virologo e direttore dell’Irccs Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco ha evidenziato come con il rientro a scuola i casi di coronavirus aumenteranno e ci sarà l’oggettivo rischio di confondere l’infezione con l’influenza.

Coronavirus: Pregliasco sul rientro a scuola

Mentre infatti la probabilità di una seconda ondata resta per lui un aspetto teorico, i malanni di stagione ci saranno e potrebbero nascondere i casi di Covid facilitandone l’aumento. Anche le temperature per lui non saranno d’aiuto perché gli sbalzi termici favoriscono tutti i virus respiratori e anche il coronavirus.

Pregliasco ha quindi osservato che l’andamento endemico subirà un innalzamento e che “dobbiamo aspettarci la ripresa di un iceberg perché la tendenza del virus è quella di riprendere il più possibile terreno e persone da colpire”. Se da un lato ha sottolineato che i bimbi più piccoli hanno una minore capacità di trasmissione, dall’altro non ha potuto non ammettere che la ripresa della didattica in presenza, seppur giusta, doverosa e necessaria, rappresenterà una sfida e uno stress per tutto il sistema.





Con otto milioni di studenti e due milioni di personale, coinvolgerà infatti metà della popolazione italiana, cosa che dovrà spingere le autorità a prepararsi ed attrezzarsi al meglio nel caso di una seconda ondata. La scommessa sarà riuscire a scongiurarla continuando a individuare e a isolare i focolai che ci sono stati e susseguiranno.

L’invito ai cittadini è quello di essere responsabili e “non fare uno sgambetto a chi sta lavorando e ansimando per contenere i casi“.