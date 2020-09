Coronavirus in Lombardia: 182 nuovi casi e 2 decessi in più

Come di consueto gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a martedì 22 settembre. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati 182 casi positivi, 2 decessi e 229 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 105.030 contagi, 16.925 morti e 79.078 guariti.

Assieme ai dati generali della regione sono stati diffusi anche quelli relativi alle singole province, che continuano a seguire un’evoluzione stabile in continuità con i giorni precedenti. In particolare, la provincia con il maggior incremento registrato ad eccezione della città metropolitana di Milano risulta essere quella di Pavia con 30 casi registrati nelle ultime 24 ore.

Segue Monza e Brianza con 12 casi, Bergamo con 11, Varese con 6, Mantova con 5, Brescia e Como con 3 casi ciascuna e Sondrio e Lecco con 2 contagi a testa.

Si segnala inoltre un aumento di 11 unità nel dato dei ricoverati, mentre il dato relativo alla terapia intensiva cala di due unità rispetto alla giornata di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 14.808, mentre dei 182 nuovi contagi 26 risultano debolmente positivi mentre 21 sono stati individuati a seguito del test sierologico.

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona. Sono 182 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,22%

— Regione Lombardia (@RegLombardia) September 22, 2020