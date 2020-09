Incendio sul Grande Raccordo Anulare, fiamme presso l’uscita Ardeatina

Un grosso incendio si è sviluppato presso il chilometro 48 del Grande Raccordo Anulare, rendendone necessaria la chiusura in entrambe le direzioni.

Attimi di panico a Roma, dove nella giornata del 23 settembre un grosso incendio è divampato presso il chilometro 48 del Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita Ardeatina, provocando forti rallentamenti nel traffico veicolare della Capitale. Al fine di permettere lo svolgimento delle operazioni dei Vigili del Fuoco si è infatti reso necessario chiudere un tratto del raccordo in entrambe le direzioni, convogliando gli automobilisti sullo svincolo per via Ardeatina.

Incendio sul Grande Raccordo Anulare

Secondo le informazioni provenienti dal luogo dell’incidente le fiamme si sono sviluppate lungo via Giovanni Ignazio Molina, a seguito di un corto circuito avvenuto in un capannone utilizzato come deposito di prodotti surgelati. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno attualmente cercando di domare l’incendio anche nella speranza di ripristinare al più presto la normale circolazione sul raccordo.

#Roma #23settembre 14:30, intervento in corso dei #vigilidelfuoco per spegnere l’#incendio nel capannone di un’azienda di prodotti surgelati in zona Ardeatina. Disagi alla circolazione stradale sul Grande Raccordo Anulare a causa del denso fumo sprigionato pic.twitter.com/EIvAAz5qu3 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 23, 2020

Sul posto sono giunte anche le squadre degli operatori dell’Anas e le pattuglie della Polizia Stradale con il compito di deviare la circolazione automobilistica in direzione dell’uscita Ardeatina.

Al momento il traffico risulta intenso in carreggiata esterna a partire dalla Pontina e in carreggiata interna a partire dall’Appia.

Soltanto 24 ore prima dell’incendio sul GRA un altro rogo aveva interessato la Capitale nel quartiere di Appio Latino. In quel caso purtroppo il rogo di un appartamento ha provocato la morte della donna che ci viveva all’interno, con i soccorritori che hanno potuto soltanto constatarne il decesso.